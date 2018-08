Del Ebro al Manzanares, la mosca negra coloniza España: Su mordisco es horrible

Un grupo de moscas negras es capaz de matar a un animal de pequeño tamaño. Aunque en Europa no trasmite enfermedades contagiosas, la virulencia de su picadura es mucho mayor que la de otros insectos, sobre todo porque no se trata de una picadura, si no de una mordedura. “Cuando muerde quita un poco de piel e inocula un anestésico y un poco de anticoagulante para poder estar un rato chupando sin que nos demos cuenta, pero sobre todo lo que más afecta es la saliva de la mosca, que nos provoca alergia”.