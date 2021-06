El Duque de Baviera reconoce públicamente su homosexualidad a los 87 años

El Duque de Baviera reconoce públicamente su homosexualidad. Es la primera vez, en el Gotha europeo, que un jefe de una casa real, aunque no sea reinante en un Estado actual, reconoce públicamente su homosexualidad. El Duque Francisco de Baviera y su hasta ahora conocida pareja, Thomas Greinwald, han posado juntos por primera vez. Aunque ya llevan décadas conviviendo, y su relación no estaba tan en secreto, esta es la primera vez que el Duque de Baviera de 87 años, quien pudo ser Rey de ese estado alemán si no hubiera prohibido la monarquía...