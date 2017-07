Dunkerque o cómo Nolan vendió en Hollywood una película de guerra sin el ejército estadounidense

Nolan confesó las dificultades que tuvo para que el proyecto pudiera ver la luz. ¿El motivo? A Warner Brothers no le convencía este trato. Desconfiaban de hacer una película puramente británica, en la que se narra un drama bélico de la Segunda Guerra Mundial del que muchos estadounidenses no han oído hablar. Nolan se encontró ante un panorama complicado al pretender "hacer una película británica con un presupuesto estadounidense", "los estudios quieren historias sobre estadounidenses y, en esta, no había ninguno implicado"