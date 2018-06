¿Por qué duele tanto una patada en los testículos? [ENG]

Los testículos son estructuras muy inervadas que carecen de grasa, tejido muscular u óseo que los proteja. No ocurre lo mismo con un pene flácido, un golpe no duele tanto en el pene por no estar tan inervado. Por otro lado hay personas con dolor testicular crónico sin un tumor o problema vascular que lo justifique. La explicación encontrada está en una posible inervación aberrante de los mismos. ¿Pero por qué duele tanto? La razón está en que los nervios implicados son de conducción lenta lo que produce un dolor más longevo que una puñalada.