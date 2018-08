Dudas sobre la validez de la copia electrónica de títulos universitarios que ofertan campus públicos y privados

Una decena universidades ofrecen al terminar la carrera una copia en pdf del título a pesar de que la ley no contempla titulaciones electrónicasLa empresa que los vende asegura que son "copias electrónicas auténticas" y que tienen la misma "eficacia que el título en papel."El Ministerio de Universidades "tiene dudas" de esa interpretación y la Universidad Autónoma de Madrid no los oferta porque creen que "no tendría suficiente cobertura legal"..