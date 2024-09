Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a lavanguardia.com

Se trata de dos jóvenes que querían postular para dos puestos en hostelería, uno en un bar y otra en una heladería, pero que renunciaron al enterarse de las pésimas condiciones, que les ofrecían trabajar por 2,5 y 5 euros la hora respectivamente. En el primer caso, el chico renuncia a ser candidato a camarero en un bar porque la oferta son 600 euros al mes por 30 horas semanales, y siendo 5 euros la hora, este no duda en responder: “no hace falta que decidáis, si esas son las condiciones no me interesa, mis derechos y mi tiempo valen más”.