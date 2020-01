"Drogaban y abusaban sexualmente de mi hija cuando era una niña tutelada"

Una madre cuenta su calvario: "Tenía 13 años y hacían cola para acostarse con ella. Pasó mientras estaba interna en un centro de menores, pero nadie hizo nada". "No es un caso aislado, hace mucho que ocurre y se alargan en el tiempo sin que nadie haga nada". "Ellos se limitaban a dar parte a la Policía, yo salía a buscarla y cuando la encontraba se la tenía que devolver. Me decían que no podían retenerla, que su protocolo se lo prohíbe. Me contaron que eso ocurre muy a menudo y que hay niñas que llevan años desaparecidas de esa forma".