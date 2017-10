El actor que interpretaba a Malcolm en la exitosa serie de la Fox, que ahora participa en 'Dancing with the stars', ha asegurado no "ser capaz de recordar aquellos años" debido a nueve contusiones cerebrales y varios mini-derrames. Además, Muniz ha asegurado que su pareja apunta todo lo que hacen como si fuese un diario para así poder volver a esas fechas y recordar lo que hicieron.