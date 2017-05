El drama de Eric Clapton, el ‘dios de la guitarra’ que le dice adiós a la música

Eric Clapton, el músico que compuso, junto a Will Jennings, ‘Tears in heaven’, ya no tocará su guitarra. ‘El dios de las seis cuerdas’ le dice adiós a la música, antes de que esta lo haga primero, contrario a lo que hacen muchos músicos de su época que tocan hasta su último aliento. No lo hace por capricho, una enfermedad nerviosa paraliza la mitad de su cuerpo, impidiéndole tocar sin padecer una inmensa molestia. El guitarrista, cantante y compositor británico de rock y blues padece neuropatía periférica, enfermedad que...