El drama de los barrios que, en las vacas gordas, prefirieron los turistas a los vecinos

"¿Has ido a cenar al centro? Los romanos ahí no vamos, eso es solo para turistas", me dijo un buen amigo romano tras contarle, antes del cierre por el coronavirus, que había pagado la copa del peleón vino de la casa, en una bonita 'trattoria' del centro en un callejón empedrado y con largas enredaderas en la fachada, a 10 euros. Hay países del mundo donde ese precio por el vino sería normal, pero no es el caso de Italia, donde en los barrios fuera del centro histórico, en 'trattorias' de comida casera como esa, la copa puede valer entre 3 y 5.