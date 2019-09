Dos nuevas especies de alto voltaje

Dos nuevas especies de anguila eléctrica, incluida una capaz de proporcionar una descarga eléctrica muy superior a la informada anteriormente se describen esta semana en el artículo titulado Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator y publicado en la revista especializada Nature Communications. La descarga registrada, de 860 voltios para la especie recientemente identificada Electrophorus voltai convierten a este animal en el generador de bioelectricidad vivo más potente