Dos maestras de Religión cobran de Educación aunque no pueden dar sus clases

«Me gustaría saber por qué no puedo entrar a mi puesto de trabajo», señala Begoña Álvarez, una de las dos afectadas, quien explica que esta situación se arrastra desde 2018, cuando las dos docentes fueron despedidas alegando «motivos religiosos que afectaban a su idoneidad», pero sin especificar cuáles. «Cuando la Junta pidió que aclarasen cuáles eran los motivos adujeron, en mi caso, impuntualidad y que no presentaba la programación y la memorias, cosa que no era cierta como quedó demostrado en el juicio», señala la afectada.