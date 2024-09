Publicado hace 1 hora por HuesosRojos a scielo.org.ar

Si leyera frases como "cada país puede absorber solamente un número limitado de judíos, si no quiere desórdenes en su estómago. Alemania ya tiene demasiados judíos" o "El judío es una caricatura de un ser humano normal, natural, tanto física como espiritualmente... No conoce orden ni disciplina", no dudaría en adscribirlas a algun nazi-fascista. La primera frase es de Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial y primer presidente de Israel; la segunda es del órgano oficial de la organización juvenil sionista Hashomer Hatzai.