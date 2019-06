Dos Eurofighters colisionan en los cielos de Mecklenburg-Vorpommern [DE]  

Durante un ejercicio rutinario dos cazas Eurofighter han colisionado a las 14 horas sobre Plau am See. Tras el impacto se han avistado los paracaidas de ambos pilots. Uno de ellos ha sido ya encontrado vivo tras eyectarse en la copa de un árbol, mientras que las labores de búsqueda del segundo siguen en marcha. Las razones todavía no han sido aclaradas.