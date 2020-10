Dos chicos son humillados en un local de Cartagena por expresar muestras de afecto en público

Según los denunciantes "esa mañana se encontraban desayunando en la terraza del local, cuando el propietario del mismo les llamó la atención por besarse". Según el relato de los jóvenes, "el propietario, les recriminó que eran dos hombres y que no se volvieran a besar, ya que había niños pequeños en la terraza. Tras la humillación, les advirtió de que si volvían a besarse tendrían que abandonar el establecimiento".Los jóvenes afirman que llamaron a la Policía Nacional, que no acudió al lugar de los hechos por "no disponer de vehículos".