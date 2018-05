Dos de cada tres españoles están insatisfecho con el funcionamiento de la democracia

El 62% de los españoles no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España. Una cifra tan solo superada por los griegos (72%), los rumanos (66%) y los eslovacos (63%). Son datos del Eurobarómetro, que dejan a España como uno de los países más críticos con la representatividad de la Unión Europea. Los españoles mantienen su predilección por la Unión Europea. No obstante, eso no es óbice para ser los segundos – detrás de los griegos – más críticos con el funcionamiento de sus instituciones.