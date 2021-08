Dos alternativas a Google para saber donde estamos parados

Preguntándole al asistente de Google se llega a Roma. Eso si, los servidores de la empresa tomarán cuidadosa nota de que lo preguntaste, compararán con el GPS de tu teléfono si estuviste, y te harán unas cuantas sugerencias de algunos de sus anunciantes. He escrito bastante en este blog sobre la pesadilla de privacidad que es Android (No hablo de iOS porque no lo usé nunca. Sin embargo, no había tomado conciencia de la dimensión. Soy básicamente un usuario de teléfonos de gama baja debido a que solo uso el móvil para las aplicaciones bancaria