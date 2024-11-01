Doom desde registros DNS

Un entusiasta de la tecnología ha logrado algo que parece sacado de una película de hackers: almacenar y cargar el clásico juego Doom directamente desde registros DNS, específicamente abusando del tipo de registro TXT. El proyecto, documentado en un hilo de Twitter y posteriormente en un artículo técnico, demuestra cómo se puede codificar datos binarios del juego en registros TXT de DNS, que normalmente se usan para almacenar información de texto legible.

#1 capitan.meneito
Ayer fui al taller a ver si está arreglada la desbrozadora y nada. Lleva allí dos meses. Le deben estar instalando Doom.
Jakeukalane #2
#1 me molaría poner un Doom en una DGX. Aunque no tiene mucho misterio puesto que al final lleva por debajo un Ubuntu.
Pero no me van a dejar ^^u
