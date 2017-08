¿De dónde viene el agua de los océanos de la Tierra?

¿De dónde viene el agua que forma los océanos de nuestro planeta y sin la cual no podría existir ninguna forma de vida conocida? Los científicos llevan décadas intentando responder a esta pregunta. El agua ocupa dos tercios de la superficie de la Tierra y sin embargo es increíblemente escasa con respecto a la masa total del planeta. No sabemos exactamente por qué, pero es posible que el hidrosfera original creada a partir de los planetesimales que formaron nuestro planeta no sobreviviese las violentas y numerosas colisiones con otros cuerpos.