A dónde va a parar y cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar la mierda cuando es succionada en un avión  

Es posible que te lo hayas planteado alguna vez y no sabías cómo preguntarlo. O quizás no, y ahora mismo no sabes muy bien qué pensar. Detrás de la succión de las heces de los pasajeros en los baños de un avión hay toda una tecnología capaz de alcanzar velocidades de vértigo. En cuanto a la gran pregunta, la velocidad máxima que puede alcanzar una caca cuando es succionada, la respuesta la encontramos en el siguiente vídeo que nos muestra uno de los sistemas más avanzados desde que James Kemper inventara los sistemas modernos para los aviones.