¿Dónde están los inspectores de trabajo? Nos destinan a campañas sin sentido

La realidad de las cocinas con estrella Michelin, en las que entre un 50% y un 80% del personal son jóvenes ya formados que buscan experiencia sin cobrar un salario, ha extendido una pregunta muy sencilla: ¿por qué no actúan los inspectores de trabajo? Un clamor que se puede extrapolar a todos los sectores de la economía, cada vez más basada en el trabajo de becarios no remunerados. La respuesta, en palabras de los propios aludidos, es igual de sencilla: no se ha actuado en las cocinas Michelin porque nadie ha denunciado esta situación concreta