Donald Trump lanza un duro ataque contra Theresa May en una entrevista al 'The Sun' a su llegada a Inglaterra [ENG]

"Theresa May ha destrozado el Brexit. El tratado comercial con EEUU queda anulado", "Boris Johnson sería un gran Primer Ministro" o "El terrorismo es culpa de [el alcalde de Londres] Sadiq Khan" son algunos de los titulares que mañana salen en portada en el diario británico 'The Sun', extraídos de una entrevista en exclusiva con Donald Trump a su llegada al Reino Unido para realizar una visita de estado que le llevará a reunirse con la diana de sus ataques, Theresa May. [Twit de @TheSun]