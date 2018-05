Don Profugo, el negrero y explotador de Tulancingo, Hidalgo

Alias: Don Prófugo, Don Procuro, Don Pro Culo, Don Proculero. Ubicación: El pueblucho de Tulancingo, Hidalgo. Descripción: Explotación laboral y abuso. A principios de año me llamaron de una empresa para hacer un estudio de calidad de ciertos lugares, ya sean de esparcimiento, locales comerciales y de autoservicio, etc. Entre ellos uno de los que me tocó visitar, fue este restaurante de nombre Don Procuro, en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo....