“Don Emilio, condenó a mi hija a estar unos días en Cruz Roja y ahora es médico”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace unos días me abordó en el centro de Granada un señor para contarme que su hija había sido ‘cliente’ de mi juzgado hace ya unos años. No me acordaba ni de él ni de su niña. Es imposible. He tratado con miles de niños y sus familia y mi memoria no da para tanto. Pero fue tan bonito lo que me dijo esta persona que ya nunca me olvidaré de ellos: “Don Emilio, condenó a mi hija a estar unos días en Cruz Roja y, a partir de ese momento, comenzó a cambiar y ha acabado siendo médico”.