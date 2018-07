El dólar y la Biblia: una extraña historia de la Norteamérica profunda

Tengo tres Biblias en casa. La de toda la vida, la del rey Jaime y la Biblia de los Gedeones. La Biblia de los Gedeones es bastante rara, tiene las tapas como de hule acolchado color cobre y parece más usada que vieja. Me la llevé del cajón de la mesita de noche de un motel de San Francisco, igual que le pasó al «Rocky Raccoon» de la canción de los Beatles buscando a su chica por las montañas de Dakota. Me la llevé porque en el interior pone muy clarito que puedes hacerlo (pero no puedes venderla, evidentemente) [...]