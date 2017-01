DogTV, el canal de televisión para perros [ENG]  

"Retransmitíamos gatos pero hemos visto que los perros no reaccionan bien así que los hemos eliminado" - explica Ron Levi. DogTV nació en Israel en 2009 y en la actualidad gracias a youtube y las app tiene millones de telespectadores. El canal es para perros, no sobre perros. "Muchas personas dejan la tele encendida para sus mascotas pero muchos de esos canales como Animal Planet no están preparados para perros. Pueden aparecer cocodrilos que pueden asustarles" - explica.