Las primeras películas de guerra filmadas al comenzar el conflicto, provenían de los Aliados, y por lo general eran una combinación de documental y películas propagandísticas, con producciones de 1939 como el film estadounidense "Confesiones de un espía nazi" (Confessions of a Nazi Spy) o la película documental británica "El león tiene alas" (The Lion Has Wings).