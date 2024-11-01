Una docena de edificios perdidos (y recuperados por el Centro Infográfico Avanzado de Galicia) [GAL]

Desde hace más de dos años el CIAG (Centro Infográfico Avanzado de Galicia) vienevpublicando en redes infografías, animaciones y modelos 3D que traen al presente inmuebles históricos de Galicia que desaparecieron o fueron totalmente transformados. A través de estas herramientas que "recuperan patrimonio" y "crean nueva memoria visual", nos inserta en el paisaje urbano actual, permitiendo ver el aspecto que presentarían con ellos nuestras ciudades y pueblos.
| etiquetas: ciag , arquitectura , patrimonio histórico , galicia