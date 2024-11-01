edición general
6 meneos
47 clics
Una docena de edificios perdidos (y recuperados por el Centro Infográfico Avanzado de Galicia) [GAL]

Una docena de edificios perdidos (y recuperados por el Centro Infográfico Avanzado de Galicia) [GAL]

Desde hace más de dos años el CIAG (Centro Infográfico Avanzado de Galicia) vienevpublicando en redes infografías, animaciones y modelos 3D que traen al presente inmuebles históricos de Galicia que desaparecieron o fueron totalmente transformados. A través de estas herramientas que "recuperan patrimonio" y "crean nueva memoria visual", nos inserta en el paisaje urbano actual, permitiendo ver el aspecto que presentarían con ellos nuestras ciudades y pueblos.

| etiquetas: ciag , arquitectura , patrimonio histórico , galicia
5 1 0 K 73 Galicia
2 comentarios
5 1 0 K 73 Galicia
themarquesito #1 themarquesito
El proyecto de Antonio Palacios para la plaza de San Martín de Ourense era espectacular, como todo lo que hacía él.  media
2 K 42
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Yo soy bastante despistado, pero perder un edificio es ya para hacérselo mirar, como para encima haber perdido más de uno, hay que ver, qué gente tan desorganizada hay por el mundo.
1 K 25

menéame