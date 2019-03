Do not feed the monkeys es un simulador de voyeurista profesional, un juego divertido, inteligente y crítico en el que tendremos que observar distintas cámaras de seguridad e ir descubriendo lo que sucede ante nuestros ojos. La idea es ver cómo se desarrollan decenas de historias e intervenir de alguna forma en ellas, es decir, alimentar a los monos.