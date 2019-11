Si alguien no hubiese traído a Europa el café, el chocolate o el maíz no los conoceríamos. Si alguien no pone en manos del retail productos, difícilmente los consumidores que están a más de 100 km del fabricante (productos de cercanía) podrían acceder a ellos. Si un agricultor BIO de Badajoz no tiene un distribuidor difícilmente llegaría con su producto a Francia, Dinamarca, Nueva York o San Sebastián.