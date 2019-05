Disney trata de limpiar su pasado racista: ¿es necesario borrar a los cuervos de "Dumbo"?

El gigante de entretenimiento ha decidido que en su plataforma de streaming va a eliminar partes u obviar películas racistas como "Canción del sur". "Creo que toda propuesta para quitar cosas que puedan llegar a ser racistas es necesaria, aunque se ha tardado muchísimo en hacer", señala el director Santiago Zannou. No obstante, colectivos como Es Racismo también apuntan la importancia de "mantener estas producciones" para "no reescribir y que no desaparezcan las manifestaciones históricas del racismo".