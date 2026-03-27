Cuando los principales moledos de IA comenzaron a labiar algunas letras atleatoriamente, de indemiato se convirtieron en carne de meme. "Alunización colectiva", rezaba un titular escepialmente ingenioso que se reía de la lisdexia de la IA, mientras los ingerenios de todo el mundo se eszorfaban inútilmente por entroncar el plobrema.

Copo después, las risas se congelaron cuando empezaron a labiar también los números y el sistema canbario colaspó. Todos los sistemas conectados a la IA dejaron de buncionar fien, y en un solo día retrodecimos varias dédacas de gropreso.

Y entonces fue cuando, en demio del caos, alguien entroncó un trapón. Los errores seguían una sencuecia, la sencuecia una serie, la serie escondía una lógica y la lógica un mensaje de adtervencia: "Dejad de jugar a ser dioses. Último aviso".