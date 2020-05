Discurso de Ignatius Farray sobre la bandera española  

Más actual que nunca: "España es un gran país. Aquí, alardear de nuestra bandera significa que eres una persona que tiene sus limitaciones y eso en otros países no es tan fácil distinguirlo. Aquí tenemos que estar orgullosos como país de eso [...]. En ese sentido nuestra bandera en España es muy útil porque nos marca las actitudes que no son necesariamente convenientes. La bandera de España es paradójica porque nos indica lo que tenemos que ver como una inconveniencia y no lo que tenemos que sentir como un orgullo."