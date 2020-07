Discurso de abdicación de Felipe VI

Su Majestad, le supongo un hombre ocupado, y más en estos momentos de gira de promoción por toda España. Como imagino que no habrá tenido tiempo para escribir su discurso de abdicación como Rey de España, me he tomado la molestia de hacerlo por Su Alteza, tómelo como un último servicio de un siervo a su monarca. Lo he escrito con las palabras exactas que ha utilizado su propio padre, el rey emérito, en sus discursos más emblemáticos.