El director de La Tribuna de Cartagena amenaza con difundir el vídeo de 'La Manada'

Los datos de la víctima de La Manada quedaron expuestos durante diez días y fue aprovechado por el periódico La Tribuna de Cartagena para publicar la foto de la víctima, otra instantánea de contenido sexual sensible. Esta publicación fue aún más lejos al asegurar que no cree a la víctima. Su director, Josele Sánchez, ha afirmado estar convencido de que ella no sólo no sufrió un abuso, sino que disfrutó, y ahora amenaza con difundir el vídeo, penado con hasta cinco años de cárcel.