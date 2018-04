El director de Ok Diario asegura que existen informaciones mucho más delicadas sobre Cifuentes

Eduardo Inda, director de Ok Diario, el digital que ha desvelado el video que ha acabado con la dimisión de Cristina Cifuentes, ha explicado a Telemadrid cómo se consiguió dicha información. Según el periodista, el diario ha estado más de dos meses y medio intentando convencer a una persona, no vinculada a la política, para les pasara las imágenes. Además, Inda asegura que existen informaciones "más delicadas" sobre la ex presidenta que se han ido "encubriendo en los últimos años".