Director de Observación de la Tierra de la ESA: “Los satélites me muestran el cambio climático todos los días”

Nuestro trabajo es poner sobre la mesa la información que recogen nuestros satélites. Yo no soy un político, yo no hago la legislación, pero sí hago un esfuerzo por informar sobre lo que ocurre. Y creo que aquí falla algo: hoy en día esta conexión no es buena, porque todavía hay gente que dice que el cambio climático no existe. Yo no me lo puedo creer porque a mi me lo muestran los satélites todos los días. Lo que me duele personalmente es que producimos los datos y viene alguien a decir que es fake news. Esto es simplemente increíble.