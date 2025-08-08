Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

Daksh Gupta, CEO de la startup de inteligencia artificial Greptile, es partidario de que sus empleados tengan un horario de 14 horas diarias, al tiempo que reconoce no facilitar la conciliación
Es una start-up cualquiera con cabeza que se meta a trabajar/invertir lo hace por hacer una apuesta para tener un paquete de acciones mil-millonarias. Es un cuenco de arroz ahora que se puede convertir en poder jubilarte a los 35 cenando en restaurantes michelín.
Y al igual que los que están haciendo un Phd/post doc en temas punta, nadie da patentes al segundo en publicar, normal en meter tantas horas como sea posible en la "apuesta" hasta quemar… » ver todo el comentario
Por que otra razón un ingeniero se iba a meter en esto? Sería más cómodo para él irse a la empresa corporativa típica con un salario fijo mensual.
Esto no es España.
Si quieres tener un horario normal también hay montones de empresas que te lo ofrecen. En lugar de ir a una startup en un sector en el que que ahora se decide quien va a dominar "el mundo", ve a ebay. O Yahoo.
De todas formas se va a dar de bruces contra el hecho de que el problema del rendimiento no solo depende de que sus empleados quieran esforzarse al máximo, tiene que permitir ese rendimiento y me temo que lo que va a obtener es todo lo contrario: empleados zombis que apenas alcanzan para calentar sus sillas.
Yo esto de tantas horas lo vi mencionado en un documental sobre el desarrollo del iphone.
El sueldo no es lo más importante.
Y he trabajado en varias startups
Por otro lado, es innegable que tener un variable alto ligado a los objetivos de la empresa alinea los incentivos de empresa y trabajador/copropietario.
Ha trabajado solamente en 2 empresas anteriormente como software engineer y solo como becario.
Además menos de un año en cada una.
Luego le pillan en YCombinator para su proyecto y tras dos años anda soltando esos mensajes yendo de CEO con éxito.
Pobres de sus empleados si tienen que recibir órdenes de un tío que no sabe ni hacer la O con un canuto y difícilmente habrá trabajado en equipo durante mucho tiempo.
Perfil del sujeto (fuente LinkedIn)
Co-Founder, CEO… » ver todo el comentario
Lo que tiene que aprender es a ajustar las expectativas a la realidad.
Y de hecho, ninguna persona puede seguir ese ritmo.
Y no solo esas, el de Google dijo lo mismo, luego el famoso 9-9-6 de Alibaba, el odioso Elon Musk...
¿Este chico piensa que una persona sin descansar rinde más?
Otra cosa es que quiera una persona trabaje 80 horas cobrando como una trabajando 40, entonces me imagino lo que quiere realmente.
Lo que parece quiere este empresario es pagar 40 y trabajar 80. Porque una persona cuando supera un número de horas está demostrado que rinde menos, ya sea por cansancio físico o mental.
