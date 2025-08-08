edición general
Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: "Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00"

Daksh Gupta, CEO de la startup de inteligencia artificial Greptile, es partidario de que sus empleados tengan un horario de 14 horas diarias, al tiempo que reconoce no facilitar la conciliación

#2 Otro que pide la salud y la vida de los demás para forrarse ellos
#2 Review
Otro que pide la salud y la vida de los demás para forrarse ellos
Jointhouse_Blues #30
#2 Esto es lo que ocurre cuando se permite la proliferación descontrolada de estas alimañas. Se vienen arriba, y empiezan a comportarse como ridículos villanos de cómic que vienen a arrasar al mundo.
#81 R2dC
#30 Pero si es un niñato de 22 años al que tildan de CEO. Irrelevante.
#97 juanac
#81 Mira las empresas más valiosas del mundo. Verás que muchas (Apple, ex-Twitter, Meta, Google...) tuvieron un "niñato de 22 años" como CEO.

Atacar a alguien por su edad me parece triste además de una falacia argumental de libro.
#112 R2dC
#97 Pues sabrá mucho de lo suyo, pero su campo de expertise tiene toda la pinta de ser técnico. Por lo que hablar, como si sentase cátedra de lo que tiene que trabajar un currela, es darle a él la falacia de autoridad.
#124 cybermouse
#81 Yo escucho startup y hecho a correr :-D "He visto cosas que no creeriais..." :troll:
Mixtape96 #41
#2 sin leer la noticia, me tiro el triple: es rico de cuna. Otro abogado de la meritocracia que no ha trabajado en su vida.
TheIpodHuman #46
#41 es muy probable, seguramente sea un hijo de papá que ha montado la start-up con el dinero que le ha dado su papá millonario. Y sobre lo de trabajar, hombre, trabajar algo si ha trabajado poquito pero algo ha hecho.. goto #27
Mixtape96 #50
#41 actualizo para los que hayan apostado: Su padre era el jefe de Marshall Motor Group, una empresa con entre 5000 y 10000 empleados.

No falla: otro pijo acomodado que no ha trabajado en su vida dando lecciones a los demás.
#68 yukatan
#50 seguro que el considera que trabaja mucho porque se ha tirado desde pequeño necesitando 14 horas para resolver problemas sencillos... yo he tenido un CEO así, hijo de papa cuyo principal cliente es la empresa de su papa, que se pasa las jornadas "dandole pensadas" a todo y demostrando su tuercebotismo en cada resolución....

pensando que sus competidores eran google y facebook y chorradas del estilo. Padres que no han sabido poner los pies en el suelo a sus ladillas cojoneras.

pensando que sus competidores eran google y facebook y chorradas del estilo. Padres que no han sabido poner los pies en el suelo a sus ladillas cojoneras.
tommyx #74
#50 me ha recordado a uno que da mensajes por navidad
CheliO_oS #79
#50 Les falta vendimia.
Pepeolobo #52
#41 Teniendo en cuenta que es director ejecutivo con 22 años, dudo mucho que montase la empresa con lo que ahorró trabajando...
ccguy #66
#41 está en YC, eso no es de ricos al llegar
Aergon #95
#41 Rico de casta, que es el sistema por el que se rigen en India. Vamos que ha vivido rodeado de esclavos desde que nació.
#125 cybermouse
#41 Y fan acerrimo de las castas ¿apostamos?
#44 katetino
#2 Empezando por su propia familia. A este niñato está claro que le cocinan, le limpian, le planchan.

Lo seguro es que no lo follan, como no sea pagando.
Wachoski #96
#2 en este caso, un crío que no sabe de la vida una mierda...

Lo que me jode, son los que tienen su familia y hasta nietos y quieren joder al resto...
#106 danifart
#2 monta tu la empresa y luego vienes aquí a llorar
frg #4
Menudo niñato. Sólo le deseo.un infarto antes de los 30, porque a los 40 no va a llegar.
d5tas #14
#4 con la coca que debe consumir este elemento es bastante probable que se cumpla tu deseo.
2 K 22
borre #73
#14 Redbull o cualquier mierda parecida.
dogday #20
#4 si llega a los 40, que le de también.
frg #21
#20 A ese ritmo no llega, y si llega se va a arrepentir.
TheIpodHuman #28
#4 yo le deseo algo mucho peor, que le de ictus mañana mismo que le deje mas pallá que paca a ver si asi se le quita tanta imbecilidad
4 K 45
#33 Perrota
#4 Y por que no? El dice que trabajen 80 horas. No que el lo haga. Este tipo de Ceo, como Musk, apunta como horas de trabajo todo desee que se levantan, ir al gimnasio, ir en el avión durmiendo…
3 K 34
#49 Beltza01
#4 Muchos autónomos trabajan esas horas. Pero no es como para estar orgulloso. La mayoría cambiarían si pudieran.
ur_quan_master #63
#4 que te crees tú que este echa catorce horas todos los días
TheIpodHuman #3
Nadie aguanta 14 horas seguidas de trabajo lunes a domingo, a cambio de un cuenco de arroz al día. El angelito tiene 22 años y aun no se ha enterado que la esclavitud fue abolida hace siglos :wall: :ffu:
placeres #18
#3 Para meter algo de razones.

Es una start-up cualquiera con cabeza que se meta a trabajar/invertir lo hace por hacer una apuesta para tener un paquete de acciones mil-millonarias. Es un cuenco de arroz ahora que se puede convertir en poder jubilarte a los 35 cenando en restaurantes michelín.

Y al igual que los que están haciendo un Phd/post doc en temas punta, nadie da patentes al segundo en publicar, normal en meter tantas horas como sea posible en la "apuesta" hasta quemar…   » ver todo el comentario
#38 tobruk1234
#18 Efectivamente es una apuesta que haces tú con tus colegas y si te sale bien de puta madre pero si te sale mal acabas arruinando a la familia y encabronado con el resto, pero de hay a pedir que aquellos que trabajen para ti lo hagan durante 14 horas gratis por tu apuesta me parece de primero de déspota y que encima vayas dando ejp de las horas que metes tú es pasarse, o si te sale bien la apuesta vas a repartir los beneficios con tus trabajadores, ah eso que la empresa es mía. Pues por lo mismo los corrales trabajarán sus 8h y el resto en extra y si no te gusta, ya sabes búscate un país donde sea legal la esclavitud
ccguy #53
#38 si te metes en estas startups ya sabes que vas a eso.
tierra_del_hielo #57
#38 esos trabajadores reciben paquetes de acciones también. Por lo que sí, tienen derecho al reparto de beneficio proporcional. Esa es precisamente la gracia de meterse en estas startups.

Por que otra razón un ingeniero se iba a meter en esto? Sería más cómodo para él irse a la empresa corporativa típica con un salario fijo mensual.
ccguy #69
#38 los primeros empleados de las empresas que dan el pelotazo en silicon Valley son millonarios casi todos.

Esto no es España.

Si quieres tener un horario normal también hay montones de empresas que te lo ofrecen. En lugar de ir a una startup en un sector en el que que ahora se decide quien va a dominar "el mundo", ve a ebay. O Yahoo.
Aergon #100
#18 Su afirmación “me importa como a un atleta su deporte” ilustra una filosofía" Pues eso, que los atletas tienen que poderse jubilar con 30 o 35 años. Es el coste de competir con la élite.
De todas formas se va a dar de bruces contra el hecho de que el problema del rendimiento no solo depende de que sus empleados quieran esforzarse al máximo, tiene que permitir ese rendimiento y me temo que lo que va a obtener es todo lo contrario: empleados zombis que apenas alcanzan para calentar sus sillas.
RoterHahn #34
#3
Le ponía en Almería ahorita en verano recogiendo la cosecha ortofruticola 14 horas diarias 7 días de la semana.
Y claro, que cave su propio agujero para provecho de los gusanos.
Doisneau #98
#3 Ya se hizo un estudio del tema, y CEOs y demas espabilados que presumen de trabajar mas de 12 horas resulta que contaban como horas de trabajo las comidas, ir al gimnasio, e incluso hasta ir a jugar al golf con un cliente. Vamos,

www.xataka.com/magnet/ceo-no-trabajan-70-horas-a-semana-simplemente-cu
wata #1 wata
Otro candidato...
aPedirAlMetro #59 aPedirAlMetro *
#1 Luigi seal of approval
#75 hokkien
#1 un par de bofetadas a tiempo ... :troll:
6 K 61
#75 con la mano abierta de un juegador de pelota vasca xD
tusitala #82 tusitala
#1 A los premios Luigi
#120 cybermouse
#1 El Koothrappali de Temu :troll:
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Si todo eso está muy bien pero ¿Él lo hace?
Qué lo haga una temporada y así vemos los efectos reales en un atún
capitan__nemo #22 capitan__nemo *
#6 Es verdad. Que hagan un reportaje, un documental o una serie documental, o un reality las 24h tipo gran hermano que siga a personas que tienen ese horario para que veamos todos como van sus horas, qué cara tienen, qué se meten, cómo estan de salud, como lo llevan sus parejas, familiares y amigos, ... (algo como el documental supersizeme en que un tipo experimentaba como era alimentarse todos los dias con hamburgesas y bebidas en mcdonalds)

Yo esto de tantas horas lo vi mencionado en un documental sobre el desarrollo del iphone.
elGude #39 elGude
#6 la pregunta correcta no es esa, la pregunta correcta es ¿Va a pagar un sueldo acorde a las 80 horas que exige?
ccguy #47 ccguy
#39 las startups en silicon Valley dan acciones de la empresa. Si la empresa da el petardazo pues te forras y si no pues esas acciones no valen nada.

El sueldo no es lo más importante.
elGude #83 elGude
#47 yo como al final de mes, no si la empresa triunfa.

Y he trabajado en varias startups
ccguy #94 ccguy
#83 perfecto, tú lo que buscas es un sueldo garantizado y tranquilidad. Pues tu sitio no es una startup en silicon Valley donde lo que tienes es todo lo contrario a cambio de una pequeña posibilidad (muy pequeña pero muy real) de hacerte rico.
elGude #105 elGude
#94 lo dicho, he currado en muchas, me han dado acciones y me han pagado bien pero no curro 80 por un sueldo de 40.
#102 juanac
#83 Cada cual tiene sus prioridades. Tan respetable es la tuya de aspirar a una nómina y jubilarse a los 67 como la de quién prefiere cobrar un fijo bajo y un variable que le permita jubilarse a los 30 si a la empresa le va bien.

Por otro lado, es innegable que tener un variable alto ligado a los objetivos de la empresa alinea los incentivos de empresa y trabajador/copropietario.
#45 Eukherio
#6 El horario de un CEO incluye el gym, el desayuno, las partidas al LOL, la cenita en restaurante caro, etc. Por eso están todos repitiendo lo de las 80 horas semanales, porque se la sopla. Los pones 80 horas a escribir código, servir mesas, poner baldosas y en un mes ya han saltado por la ventana.
thrasher #51 thrasher *
#6 el problema es que él sí se cree que hace 80 o 120 horas a la semana, porque salir a cenar con otros CEOs, con sus copas y putas, lo consideran trabajo. El partido de golf o pádel?: trabajo. Llamar a tu empleado para apretarle para que entregue antes?: trabajo. Cualquier momento en que se les pase por la cabeza la mínima preocupación de la empresa también lo consideran trabajo.

Algunos hasta follar a su SO también lo consideran trabajo, porque hay que tener hijos para mostrar su estatus, tienen que dar una imagen de paternidad responsable y los niños son caros y los llevan a los mejores colegios.

Sus empleados deberían estarle agradecido por ser una inspiración.
Sandman #9 Sandman
Otro que se pajeaba pensando en Elon.
Mixtape96 #43 Mixtape96
#9 Otro que se pajeaba pajea pensando en Elon.

De nada. :-*
Urasandi #70 Urasandi
#9 Exactamente en Blame.
ContinuumST #7 ContinuumST *
Pues anda que el vídeo sobre el CV que cuelan en la noticia. Anda que... :wall: Por favor, no sigáis NINGUNA de sus recomendaciones.
"Este es el CV perfecto en la era digital, según una experta en recursos humanos: “No puede ser una lista de habilidades”."
:wall: :wall:
Ovlak #17 Ovlak
Faltan Luigis en este mundo
#27 endy *
Resumen:

Ha trabajado solamente en 2 empresas anteriormente como software engineer y solo como becario.
Además menos de un año en cada una.

Luego le pillan en YCombinator para su proyecto y tras dos años anda soltando esos mensajes yendo de CEO con éxito.
Pobres de sus empleados si tienen que recibir órdenes de un tío que no sabe ni hacer la O con un canuto y difícilmente habrá trabajado en equipo durante mucho tiempo.

Perfil del sujeto (fuente LinkedIn)

Greptile logo
Co-Founder, CEO…   » ver todo el comentario
mishagen #32 mishagen
#27 exacto.
ccguy #62 ccguy
#27 curriculum de los fundadores de Google previo a Google?
1 K 30
#62 los fundadores trabajan ellos y no andaban exigiendo esclavos.
1 K 19
ccguy #93 ccguy
#90 no tienes ni idea de como se trabajaba en Google al principio, cuando aún buscaban financiación y la empresa podía irse a la mierda.
meneandro #19 meneandro
Si el problema no es que el empresario o ejecutivo de turno piensen o digan cosas como estas. El problema es todo el resto del mundo al que le parezcan sensatas (empezando por los trabajadores que van a sufrirlas).
trasier #5 trasier
Habrá dejado toda su inteligencia a la IA.
angelitoMagno #23 angelitoMagno
8000 seguidores en X y 2750 su "empresa".

Un desconocido dueño de una "empresa" desconocida que consigue sus 5 minutos de fama diciendo una burrada.

Irrelevante.
Urasandi #71 Urasandi
#23 Además está historia es de hace 8 o 9 meses. No se a quien le ha convenido airearla ahora.
#12 NanakiXIII
El truco, so imbécil, es contratar el doble de gente si quieres el doble de trabajo. Pero claro, ahí ya sale de tu abultado bolsillo y no de la salud de tus prescindibles currelas.
thrasher #61 thrasher
#12 a ver, en desarrollo no es exactamente así, pero la base es esa.

Lo que tiene que aprender es a ajustar las expectativas a la realidad.
elGude #88 elGude
#61 un desarrollador medio no aguanta trabajar 14 horas diarias, todos los días, durante meses.

Y de hecho, ninguna persona puede seguir ese ritmo.
#110 juanac
#88 Yo creo que durante unos meses, siendo joven, con un proyecto que te ilusione y sacrificando vida personal, sí puedes estar meses haciendo 12 horas. Pero no es sostenible.
woody_alien #13 woody_alien
Un auténtico hijo de Gupta.
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Pues que contrate a dos personas, por turnos, y arreglado.
camvalf #31 camvalf
Este en 4 años o asquerosamente millonario o viviendo bajo un puente con suerte
RoterHahn #36 RoterHahn
#31
Espero que lo segundo y hasta las patas de fentanilo.
#116 levante
#31 No lo permitirán los papás.
#99 Nuisaint
Cuanto hijo de puta y que pocos Luigis....
#37 Toponotomalasuerte
Estás empresas deberían estar verdad. Es competencia desleal contra la mía.
Por qué cojones yo cumplo todas las normas y estos imbéciles presumen de que ellos no?
#111 juanac
#37 No lo he leído, pero probablemente sea una empresa americana donde la legislación es otra. Es la tierra de las libertades, puedes elegir libremente no descansar.
Golan_Trevize #80 Golan_Trevize
Por favor, no deis altavoz a estos retrasados. Ignorarlos es la única técnica que funciona con ellos. Ignorarlos en todos los sentidos.
#86 Tunguska08Chelyabinsk13
Cualquier mierda llega a portada, el directo del trastero de su casa de Hyderabad dice...
#24 Nusku
Lo que está claro que este crío no ha madrugado en su puta vida!
millanin #26 millanin
#24 Ni ha trabajado de verdad.
vicus. #92 vicus.
Yo me estoy pensando muy en serio de abrir una tienda de látigos y fustas y demás enseres de sufrir o gozar, según el gusto.
#10 Tensk
Justo coincide con su horario de máxima imbecilidad.
#15 Albarkas
No sé hará viejo. Y lo celebro.
Kantinero #25 Kantinero
Gente que no tiene vida porque su trabajo es su vida, y cree que debe ser lo mismo para el resto
#16 luckyy
Luego lo de dar ostias con la mano abierta está mal visto
gale #8 gale
Pues vale. Que lo defienda.
mishagen #29 mishagen
Otro iluminado con "bachiller internacional" intentando dar el pelotazo a base de vender humo.
#55 nacho_lobez *
Qué pena ver a un chaval de solo 22 años tirando la toalla y hundido en la mediocridad admitiendo que no tiene la capacidad de mantener un negocio si no es explotando a sus trabajadores.
#56 JGG
Hombre, habría que saber la retribución que da a sus empleados, que no lo he leído. Igual ofrece 500K al año y habrá gente dispuesta a ello. Todo depende de si lo que ofrece casa con lo que pide.
Kleshk #78 Kleshk
Si él quiere trabajar 60-80-120h semanales, allá él, me la suda lo que haga con su vida, felicidades si se forra

Pero obligar a otra gente a trabajar 80h/semanales, no
taranganas #48 taranganas
Tontolpijo
Mandrago #67 Mandrago
Opto por que le expandan el esfínter 80 horas.
#35 slender_1
Al final todas estar start-up de IA piden trabajar 80 horas. Menos mal que iban a facilitar el trabajo...

Y no solo esas, el de Google dijo lo mismo, luego el famoso 9-9-6 de Alibaba, el odioso Elon Musk...

Luego que no hay niños.
#40 asgard_gainsborough
#35 Yo no entiendo* a estos iluminados. Primero nos dicen que la IA nos va a quitar los trabajos y ahora resulta que hay que trabajar el doble para que las IAs funcionen...
*Es un decir, claro que los entiendo. Dando miedo para poder esclavizarnos mejor
#42 int21h
#40 Eso mismo venía a poner. Se ve que no tiene mucha confianza en su producto.
#85 varios
Llamadme loco pero igual es mejor 2 personas más descansadas trabajando 40 horas que una 80 horas.
¿Este chico piensa que una persona sin descansar rinde más?

Otra cosa es que quiera una persona trabaje 80 horas cobrando como una trabajando 40, entonces me imagino lo que quiere realmente.
#89 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#85 Mejor para quien?, para hacer el trabajo bien hecho seguro, pero vamos, si fuera lo óptimo en cuanto a coste para el empresario, no habría horas extras, suponiendo que se las pagan. :shit:
#104 varios *
#89 Mejor para todos si trabajas 40 y te pagan 40. Dos trabajadores (menos paro) más rendimiento y trabajo mejor hecho.
Lo que parece quiere este empresario es pagar 40 y trabajar 80. Porque una persona cuando supera un número de horas está demostrado que rinde menos, ya sea por cansancio físico o mental.
babuino #64 babuino
le deseo un feliz empleo 24/7 en un badulaque. Sin jubilación. Con 3 hijos de cada una de sus 3 respectivas exesposas.
Va a disfrutar de verdad la vida.
Tontolnabo.
Palas_Memeces #72 Palas_Memeces
¡Cuanta razón tiene!. Si su madre hubiese estado trabajando 80 horas semanales el mundo sería un sitio mejor.
karaskos #76 karaskos *
Otro que en caso de revolución le quedaría bien el estilo Mussolini, contemplando el suelo.
Raúl_Rattlehead #87 Raúl_Rattlehead
Que caras tan hostiables tienen todos los que dicen estas mierdas y son muchimillonarios. El carapan este no ha doblado el lomo en su puta vida ni para atarse los cordones, que de ejemplo.
#60 HFO
Tíos tan amargados o miserables que están dispuestos a sacrificar la vida de quien sea por lucrarse, o que saben tan poco de vivir que tan solo saben trabajar. Quizás, ambas.
Meola #84 Meola
No entiendo porque determinados medios dan voz a infraseres que atentan contra la concepción de humanidad. Mejor nos iría si esta basura de personas no se les hiciese sentir que su opinión importa.
#91 IMU
Han puesto un automono de director?
llorencs #65 llorencs
La cara de gilipollas que tiene el tío en la foto y que pide una ostia a mano abierta es enorme.
