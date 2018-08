Dimite un ministro noruego por llevarse el teléfono móvil oficial de vacaciones a Irán [EN]

El ministro de Pesca de Noruega ha dimitido después de llevarse su teléfono móvil oficial en un viaje no oficial a Irán con su novia. Per Sandberg, de 58 años, además ha renunciado a la vicepresidencia del Partido del Progreso, que gobierna en coalición con los conservadores del país, ya que sus posturas anti-inmigración en general y anti-refugiados en particular chocan con su nueva novia de 28 años, una refugiada que fue Miss Irán 2013 y que vive en Noruega desde hace una década, donde tiene un negocio de pesca.