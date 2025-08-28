·
[EN] El dilema del open source en Europa, muchos ven beneficios, muy pocos contribuyen
Las ventajas del software de código abierto son reconocidas por muchas organizaciones de la UE, según la Linux Foundation. Hay una falta de contribuciones al desarrollo.
|
etiquetas
:
open source
,
europa
,
decadencia tecnológica
,
dependencia
#1
ombresaco
*
vamos, como en
xkcd.com/2347/
Edito: Más bien como este derivado:
x.com/audiores/status/1754117968978485598
2
K
30
#2
Klamp
En España muy pocas empresas tienen a nadie en i+d. Eso sí, todas las grandes tienen a sus empleados dados de alta como i+d o it, que eso desgrava. Y los audiotres mirando hacia otro lado.
0
K
8
#3
Torrezzno
#2
anda que no he hecho yo auditorías de esas. Nunca digas que haces algo de mantenimiento, o entrevistas o
0
K
8
#4
PerritaPiloto
#2
Somos más gente en I+D se los que te imaginas, solo que la mayoría no luce.
Otro asunto es que se la va todas de personas y organizaciones que usamos el software libre, incluso las que somos conscientes de que utilizamos muchos componentes sopensource en la base de nuestros proyectos, muchas veces no haya os contribuido en nada o en casi nada a esos proyectos.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
