"Dije que el virus era una patraña y ahora estoy cerca de morir"

Chris pensaba que era ‘invencible’ y ahora sólo quiere que otros jóvenes no comentan sus mismos errores y que sean conscientes con las medidas de seguridad para evitar en lo posible la exposición al coronavirus. “Lo cogí en Tenerife pensando que era invencible, sin llevar una mascarilla. Pagué el precio. No tengo ningún problema de salud subyacente. No quiero que nadie cometa los mismos errores que yo”, explica casi sin aliento en un vídeo compartido por Manchester Evening News.