La dignidad de dimitir

¿Recuerdan a Yolanda Fuentes? Era la directora general de Salud Pública de Madrid. Lo fue hasta el 7 de mayo de 2020. Ese día presentó su dimisión, un acto de enorme dignidad profesional. La doctora Fuentes se negó a firmar el plan de desescalada que sus jefes, los políticos, querían acelerar. Madrid no estaba preparada para pasar de fase y relajar el confinamiento. La comunidad no cumplía con los criterios necesarios. No había rastreadores suficientes y los indicadores epidemiológicos no permitían dar un paso así.