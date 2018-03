Diez propuestas para sufragar la RBU

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Estoy empeñado en encontrar maneras de conseguir dinero, ahorrar dinero y distribuirlo con una RBU con el fin de tener a las clases populares en condiciones, pero no mediante planes radicales que asusten al capitalismo o grandes ocurrencias que de una tacada prometan hacernos el apaño. Creo que es mejor pensar en muchas ideas sensatas, discretas, puede que de escaso montante, pero que en conjunto hagan el sistema más racional, justo y elegante, y por eso mismo más próspero y capaz de sostener una RBU. Ahí van diez propuestas:

1) Mascotas. Los españoles no estamos preparados para manejar bichos que van cagando por la calle cuando ni siquiera hemos tenido retretes públicos decentes para nosotros hasta hace un par de décadas (¡Y aun hay quien esta por descubrir el bidé!). Estas criaturas enclaustradas no solo son un problema de salubridad en las ciudades, también son una catástrofe social. Urge un impuesto con el que gravar grandes mamíferos como perros #1, caballos, cocodrilos, etc. Animales portables como ratas, hormigas y otras mascotas de bajo consumo tendrían una carga más reducida #2.

6) Embajadas. Son un cementerio de elefantes donde los políticos viejos de la casta se dan la gran vida. Hay que deshacerse de mansiones, fiestas, bombones y toda esa ostentación ridícula, trasladar las embajadas a pisos económicos y dejarlas con cuatro funcionarios con monos #3, cambiar a los diplomáticos por un grupo centralizado de teleoperadores #4 contratados en India #5 y reducir su número posibilitando que un teleoperador pueda abarcar varios países a la vez, por ejemplo países que tengan una misma cultura, como USA y México.

4) Senado. Otro lugar lleno de elefantes moribundos que se dedican a hacer nada de provecho o a estorbar cualquier proceso que vaya a mejorar el país, mientras consumen cincuenta y tantos millones de euros al año. Todo para que los abuelos de las élites extractivas sigan viviendo holgadamente. El Senado es como pagar un sueldo a unos viejos para que miren las obras del metro desde el palco de una opera mientras les servimos sangre de unicornio, y para eso ya estaría la paguita de la RBU, mucho más ajustada a las necesidades de unos políticos irrelevantes.

2) Ejército. Un pozo sin fondo por donde se van millones de euros, un vivero de fachas y un desmadre prácticamente inabordable. Podríamos empezar purgando oficiales, manteniendo a los cachas y jubilando a los demás, sobre todo a los gordos que trolean en redes sociales, no queremos infartos cuando los militares empiecen a trabajar en misiones importantes como apagar incendios en Ourense. También habría que aligerar desfiles y celebraciones en los que se queman cantidades astronómicas de combustible moviendo tanques y aviones. En los desfiles sólo la cabra.