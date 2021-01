Diez motivos para defender el formato físico

Aquí os voy a dar diez razones para que sigáis consumiendo formato físico. Si al final no os he convencido, no pasará absolutamente nada. Porque probablemente pueda hacer otra lista paralela con otras tantas más para que NO compréis. Diez motivos para comprar CDs, BluRays o vinilos. Pero no casetes. Los que quieren que vuelva el casete sólo tienen cabida en el tercer círculo del infierno o, si está lleno, un concierto de Taburete. Atados y al lado de los bafles.