Diez jóvenes dan una paliza a dos chicos gais en plena calle en Valencia

Aunque agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos, según ha explicado el joven, en ningún momento le ofrecieron presentar denuncia ni trasladarlo al hospital. “Me dijeron que me subiera al furgón para ir a buscar a los que me habían pegado, pero yo lo que quería era irme a llorar. No estaba en condiciones de ir a buscar a nadie”, ha explicado, en declaraciones recogidas por El País.