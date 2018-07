Diez ejemplos de reacciones del "neofeminismo" a la sentencia de Juana Rivas

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Tras conocer la sentencia del caso de Juana Rivas, condenada a cinco años de cárcel por el secuestro de sus hijos, además de seis años sin poder poder ejercer la patria potestad (que no es lo mismo que no poder ver a sus hijos, sino que no podrán marcharse con ella, es decir, siempre podrá ver a sus hijos con la presencia del padre o tutor asignado), el feminismo moderno, o feminismo de tercera ola, o feminismo vaya usted a saber cómo se puede denominar, ha hablado por las redes sociales.

También es importante decir que la sentencia no es firme, es decir, puede ser recurrida y llevada al Supremo, por lo que tratar a Juana Rivas, por el momento, de secuestradora, es incorrecto. Sigue siendo presunta inocente.

Por desgracia, gran parte de la sociedad, ante la noticia, ya ha escogido. Otros esperarán a la sentencia en firme. Otros se pasarán por donde acaba la espalda lo que diga la justicia. Y otros... bueno, mejor ver los ejemplos que he recopilado.

Lo primero, una manifestación en contra de la sentencia, impulsada por el grupo de Igualdad del PSOE de Madrid, bajo el hashtag #TodasSomosJuana.

Evidentemente, desde Podemos tampoco pueden evitar mostrar su desacuerdo con la sentencia, y abogan por "más feminismo" en la justicia.

Beatriz Talegón también da su opinión.

Las "feministas pop" también opinan.

Y los espacios feministas más conocidos también toman una línea similar.

Esperemos que al menos ayuden a Juana Rivas a pagar la responsabilidad civil. Algo de lo que no dudo.

Bastante esclarecedor del feminismo actual. Que cada uno saque sus conclusiones. Yo me limitaré a decir: vigila a quien le das voz, vigila a quien le das voto.