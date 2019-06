Los diez dardos de Manuel Valls a Albert Rivera

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha cargado con contundencia contra Ciudadanos, que hasta el lunes era su compañero de baile en el Ayuntamiento de Barcelona. Estos son los dardos que el líder de la plataforma Barcelona pel Canvi ha dedicado a sus exsocios en una rueda de prensa en el consistorio barcelonés. "Es de una enorme irresponsabilidad ir a buscar siempre o esperar lo peor. La tensión y el conflicto sin proponer nunca una alternativa no conducen a ningún sitio". "No votar a Ada Colau el sábado era votar a Ernest Maragall".