Diez clásicos del cine que serían de chiste con la tecnología actual

Hay películas por las que no pasan los años. Nos siguen pareciendo divertidas, románticas o emocionantes. El problema es que, aunque parezca que son eternas, el tiempo, de alguna manera, sí que deja su huella en ellas. ¿A qué nos referimos? A que las tramas de los mismos ‘films’ no tendrían el mismo sentido si se escribieran hoy, con una revolución tecnológica que no hace más que darnos alegrías en forma de ‘gadgets’ y acortando distancias en cuestiones de comunicación.