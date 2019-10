Las diez armas más ridículamente inofensivas de los videojuegos  

Cuando se trata de matar a los zombis, monstruos o incluso malvados amigos humanos de los videojuegos, no hay nada como una buena pistola. Y si no que se lo pregunten a los jugadores de Fortnite, el título más famoso del mundo virtual, donde tienen a su disposición un arsenal bastante completo... En otros casos, las armas de las aventuras gráficas ‘matabichos’ no son tan tradicionales, ni tan dañinas, sino que tienden más bien al completo absurdo por inofensivas (y algunas, además, por horteras).