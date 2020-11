Diego Soliveres, el ciego español que diseña las zapatillas de moda

"¡Muy buenas! Soy Diego, soy ciego y he diseñado estas zapatillas". Así, con naturalidad y discurso directo promociona su calzado Diego Soliveres, un joven de origen canario establecido en Alicante que, tras estudiar derecho, montar su propia banda tributo a Queen y vender cupones, ha acabado diseñando las zapatillas Timpers. "Pese a que tenemos muy claro que si unas zapatillas no entran por la vista, lógicamente no se venderán, queremos que el tacto sea el principal modo de ver las zapatillas. Intentamos poner el tacto al servicio del diseño"